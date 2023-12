Emiliano “Regione Puglia creditrice del Governo di 4,6 miliardi”

BARI (ITALPRESS) – “La Regione Puglia è ‘creditrice’ del Governo italiano di 4,6 miliardi che il ministro Fitto ancora non ci assegna e che non possiamo utilizzare, con danni incalcolabili per tutti i settori”. Lo ha affermato il governatore pugliese Michele Emiliano a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo bando per il Reddito di Dignità.

“Abbiamo peraltro appreso dell’intenzione della cabina di regia del Pnrr di mettere le mani anche sui fondi europei negoziando con l’Ue un indirizzo centralizzato della loro gestione con la scusa del coordinamento della spesa – ha proseguito – Serve però sapere che il Reddito di Dignità è sopravvissuto fino a oggi e anche oggi possiamo presentarlo grazie all’autonomia che la Regione ha avuto nel gestire i fondi europei in un dialogo esclusivo con le istituzioni europee, senza l’intermediazione, alle volte ideologica, dei governi nazionali”.

