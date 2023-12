Sale l’incidenza delle sindromi simil-influenzali anche in ATS della Val Padana, come rilevato durante la quarantasettesima settimana del 2023 grazie ai 229 medici sentinella che in Regione hanno effettuato i test sui propri assistiti con sintomi. L’incidenza totale delle sindromi simil-influenzali è in aumento rispetto alle settimane precedenti e si attesta a un valore di 12,7 casi per 1000 assistiti (livello di intensità media) con un andamento del tutto sovrapponibile a quello della stagione 2022-2023. L’incidenza ha raggiunto valori pari a 25,5‰ nella fascia d’età 0-4 anni, 8,1‰ nella fascia d’età 5-14 anni, 13,6‰ nella fascia d’età 15-64 anni e 9‰ negli over 65.

Il numero di casi stimati di ILI (Influenza Like Illness – sindromi influenzali) in Lombardia in questa settimana è di circa 138.000 casi. Sebbene la situazione dei Pronto Soccorso sia ancora gestibile si ritiene utile, alla luce di questa situazione, rinnovare l’invito a tutta la popolazione ad aderire alla campagna vaccinale per ridurre il più possibile il numero dei soggetti contagiati.“Se non lo si è fatto, questo è ancora il momento giusto per vaccinarsi – afferma Cecilia Donzelli, Direttore della Struttura Medicina Preventiva nelle Comunità di ATS della Val Padana -. A fronte del significativo incremento del numero di casi registrato in queste settimane, è fondamentale che soprattutto chi ha più di 60 anni, persone affette da patologie croniche o con fragilità, donne in gravidanza, bambini di età compresa tra i 6 mesi e 14 anni e persone che hanno contatti con anziani o fragili aderiscano alla vaccinazione. Non dobbiamo dimenticare infatti che anche l’influenza può manifestarsi in forme clinicamente gravi e che ci sono gli strumenti per ridurre il rischio. Proprio per questi motivi la vaccinazione oggi è offerta gratuitamente a tutta la popolazione.”

I cittadini possono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, per concordare direttamente l’appuntamento e quindi la somministrazione del vaccino.Chi volesse, invece, effettuare la vaccinazione antinfluenzale presso i Centri Vaccinali delle ASST o presso le Farmacie del territorio aderenti alla campagna, può prenotarsi attraverso la piattaforma regionale al seguente link https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/.

Non solo: l’ATS ricorda che per prevenire e fermare il contagio sono cruciali anche alcune semplici misure non farmacologiche di igiene e di protezione individuale. Di seguito si riporta un breve ma efficace vademecum di buone norme di comportamento:

· Lavare regolarmente le mani e asciugarle correttamente. Le mani devono essere lavate accuratamente con acqua e sapone, per almeno 40-60 secondi ogni volta, specialmente dopo aver tossito o starnutito e asciugate. Anche i disinfettanti per le mani a base alcolica riducono la quantità di virus influenzale dalle mani contaminate e possono rappresentare una valida alternativa in assenza di acqua.

· Osservare una buona igiene respiratoria: coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, con fazzoletti monouso da smaltire correttamente e lavarsi le mani.

· Restare volontariamente a casa se si presentano sintomi attribuibili a malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale.

· Evitare il contatto stretto con persone ammalate, ad es. mantenendo un distanziamento fisico di almeno un metro da chi presenta sintomi dell’influenza ed evitare posti affollati. Quando non è possibile mantenere il distanziamento fisico, ridurre il tempo di contatto stretto con persone malate.

· Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca. I virus possono diffondersi quando una persona tocca qualsiasi superficie contaminata da virus e poi si tocca occhi, naso o bocca.

Sempre tra le misure non farmacologiche di igiene e di protezione individuale, si suggerisce per i pazienti fragili e anziani l’utilizzo di mascherine con particolare attenzione ai mezzi pubblici.

