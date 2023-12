Incidente, verso le 15,30 di oggi, a Gadesco Pieve Delmona. Un anziano di 83 anni alla guida di un’auto, molto probabilmente in seguito ad un malore ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada, ribaltandosi. Ferito l’automobilista, e anche la moglie di 82 anni che viaggiava al suo fianco. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

