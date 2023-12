Cantieri per 106 milioni di euro nell’ambito del piano delle opere 2024-2026 della Provincia di Cremona.

Un focus è dedicato alle strade e ai ponti, ma arriveranno risorse anche alle scuole come la messa in sicurezza della facciata di palazzo Stanga in via Palestro a Cremona. Nello specifico, circa 27 milioni di euro saranno dedicati al 2024, 53 nel 2025 e ancora 27 nel 2026.

L’intervento più impattante sul piano finanziario, l’anno venturo, sarà il tratto della Codognese tra Crenona e Acquanegra (3,5 milioni solo nel 2024).

Tra gli interventi, una ventina avverranno sui viadotti, ad esempio sul ponte sull’Oglio a Ostiano.

Un milione di euro è destinato alla messa in sicurezza di vari tratti di provinciali, a Regona di Pizzighettone, Soresina, Sesto, san Bassano e Castelleone.

Infine sono previsti nuovi rondò e raddoppi in territorio cremasco.

Non solo strade, nel bilancio ci sono anche risorse per due magazzini idraulici per la protezione civile nel cremonese e nel cremasco.

Simone Bacchetta

