Prestazione eroica, che porta a 3 punti pesantissimi. La Cremonese, in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, supera il Venezia 1 a 0, accorciando in classifica vincendo lo scontro diretto.

Dopo una prima fase di studio, all’8’ è Majer a provarci di prima da fuori, ma la sua conclusione è debole e termina ampiamente a lato. All’11’ Vazquez cerca Coda nel cuore dell’area di rigore, ma il bomber manca l’appuntamento con il gol per pochi centimetri. Un minuto dopo, su sviluppi di corner, Vazquez alza un campanile per Ravanelli che schiaccia di testa, sfiorando il palo. Al 13’ il primo squillo degli ospiti con il colpo di testa di Johnsen, Jungdal blocca. Si riportano avanti poco dopo i grigiorossi con Quagliata che prova la gran botta al volo, ma colpisce male. Poi due occasioni in un minuto per i veneti: prima Gytkjaer, in elevazione, colpisce da buona posizione senza marcatura, ma non trova la porta, poi Tessman calcia di prima dal limite, trovando ancora un attento Jungdal. Al 22’ i grigiorossi passano con Coda, ma il gol viene annullato dopo lunga revisione al Var per fallo di Sernicola su Busio. Segue una fase nervosa della partita, con due cartellini gialli e qualche contrasto energico in mezzo al campo. Al 38′ torna a farsi vedere la Cremo con Sernicola che scarica per Castagnetti che calcia da fuori, ma colpisce male senza impensierire Bertinato. Al 43′ grossa chance per la squadra di Stroppa: cross deviato di Vazquez che libera Majer, ma il 37 grigiorosso, tutto solo all’altezza del dischetto, calcia centrale.

La ripresa parte malissimo per la Cremonese: al 49’ Antov travolge Johnsen, Giua prima ammonisce il difensore e assegna il rigore al Venezia, poi dopo la revisione al Var decide di espellere il bulgaro e assegnare punizione dal limite. Al 57′ gigantesca occasione per gli ospiti con Johnsen che calcia a botta sicura, ma Jungdal si supera e mette in corner. Da qui in poi, nonostante l’uomo in meno, i grigiorossi provano a fare la partita, senza però creare grosse occasioni, fino all’80’: Vazquez mette una palla tesa in mezzo, sulla traiettoria mette la testa Ravanelli che fa 1 a 0. I ragazzi di Stroppa difendono con ordine, ma al 93’ rischiano grosso quando Johnsen prova la conclusione dal limite, sfiorando il palo.

L’impresa dello Zini porta la Cremonese a -4 proprio dal Venezia capolista, in attesa della partita del Parma di domani contro il Palermo. Prossimo impegno dei grigiorossi sabato 16 dicembre in trasferta contro la FeralpiSalò.

Simone Guarnaccia

