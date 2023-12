Sui social era stato lanciato l’allarme e sempre sui social – dopo la notizia della morte di Rossella – sono partite le reazioni. Era il 7 dicembre quando Nicoletta Bellotti scriveva sulla sua pagina facebook “Stiamo cercando Rossella. Mancano da casa lei e il marito da ormai 12 giorni. I telefoni non ricevono più nemmeno Whatsapp e chiamate. Condividete soprattutto nella zona di Cremona. Grazie a chi darà una mano a ritrovarli. Le forze dell’ordine stanno già lavorando per questo. In famiglia c’è molta paura”.

Appello che era rimbalzato anche nel gruppo “Non sei cremonese se”, lo stesso dove sono comparsi i primi commenti alla notizia del ritrovamento del corpo senza vita della donna. Le reazioni in poco tempo si sono scatenate: chi gridava con rabbia all’ennesimo femminicidio, chi dava aggiornamenti sulla fuga prima, e sulla cattura poi, del marito alfredo zenucchi. Accusato di omicidio.

La stanchezza traspare nei commenti: basta femminicidi dicono tutti. E subito torna l’eco del caso Giulia Cecchettin, che ancora continua a scuotere la comunità in cui viveva e l’opinione pubblica intera.

Tante anche le foto di angeli che i cremonesi hanno postato sotto la notizia della morte della 53enne. Perché al di là delle indagini che proseguiranno, al di là di chi era davvero Rossella, quello che resta è che ancora una volta una vita è stata brutalmente e spietatamente spezzata.

Michela Cotelli

