Omicidio volontario. Questa l’ipotesi di reato che gli inquirenti avrebbero contestato ad Alfredo Zenucchi, 57 anni, originario di Gazzaniga, nella Bergamasca, marito di Rossella Cominotti, 53 anni, nativa di Rivarolo Mantovano, trovata morta questa mattina nella camera da letto dell’Antica Locanda Luigina, a Mattarana, nello Spezzino. L’uomo, che si era allontanato a bordo di una C3 bianca, è stato fermato in Lunigiana e interrogato. Al momento non avrebbe confessato nulla. Nella camera d’albergo è stato trovato il rasoio con cui il presunto omicida avrebbe colpito la vittima, trovava riversa nel letto, alla gola.

Per ora tutto è ancora avvolto nel mistero. Da chiarire i motivi dell’allontanamento della coppia, che risiede a Cavatigozzi e che gestisce un’edicola a Bonemerse. Marito e moglie sono spariti da un giorno all’altro con la chiusura improvvisa dell’edicola, e per quasi due settimane i loro telefoni sono risultati spenti. Si ipotizza una fuga volontaria per questioni economiche, ma poi tra i due deve essere successo qualcosa, culminato nel modo più violento. Eppure, nessuno, nell’albergo dove erano ospiti da venerdì, li avrebbe sentiti litigare.

In passato la Cominotti, che sembra avesse problemi di salute e di depressione, aveva lavorato come parrucchiera, poi la coppia lo scorso gennaio aveva rilevato l’edicola in via Roma a Bonemerse. Ad interessarsi della scomparsa di marito e moglie, oltre alla cugina, che ha pubblicato un appello sui social, anche il sindaco di Bonemerse Luca Ferrarini, che si è rivolto ai carabinieri. Oggi la sconcertante notizia della morte violenta della donna e del fermo del marito.

Il caso è per ora nelle mani del magistrato toscano che una volta convalidato l’arresto, si dichiarerà incompetente e tutto si sposterà a La Spezia.

