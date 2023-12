Si terrà lunedì l’interrogatorio di Alfredo Zenucchi, 57 anni, originario di Gazzaniga, nella Bergamasca, accusato dell’omicidio volontario della moglie Rossella Cominotti, 53 anni, nativa di Rivarolo Mantovano e residente con il marito a Cavatigozzi. L’uomo, rinchiuso nel carcere di Massa Carrara in isolamento, per evitare che possa togliersi la vita, è difeso dall’avvocato del Foro di Massa Alberto Rimmaudo. Il giorno successivo, martedì, sarà invece conferito l’incarico per procedere con l’esame autoptico sul corpo della vittima.

Zenucchi, reo confesso, ha già spiegato al pubblico ministero Elisa Loris di aver ucciso la moglie mercoledì sera verso le 20 nella stanza dell’Antica Locanda Luigina, a Mattarana, nello Spezzino. Lo ha fatto con un rasoio con il quale ha tagliato la gola e i polsi della donna per poi vegliarla per 36 ore. Venerdì mattina è uscito dalla stanza per fare colazione e lasciare poi l’hotel a bordo della sua C3 bianca, intercettata dai carabinieri a Terrarossa, in provincia di Massa Carrara, poche ore dopo la scoperta del corpo da parte del personale delle pulizie. L’uomo ha detto che avrebbe voluto raggiungere la Lunigiana per andare a schiantarsi lungo un rettilineo che aveva già individuato, ma di non averne avuto il coraggio. Pare che la coppia avesse già tentato di togliersi la vita il 3 dicembre, tanto che l’uomo avrebbe ferite da taglio ai polsi e al collo, segni del precedente tentativo di suicidio e delle ferite che gli sarebbero state inferte dalla moglie mercoledì.

In una nota, la procura di La Spezia ha spiegato che “nel corso del sopralluogo è emerso sin da subito una situazione di coppia particolare e la volontà da parte dei due coniugi di volersi togliere la vita”. Nella stanza dell’albergo è stata trovata anche una lettera che sarebbe stata scritta da entrambi i coniugi con chiari intenti suicidi.

Sara Pizzorni

