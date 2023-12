Cremona, 11 dicembre 2023 – Nell’ambito della campagna di prevenzione alle truffe agli anziani denominata “Sicuri Insieme” è stata realizzata anche una sezione dedicata sul sito del Comune di Cremona (https://antitruffa.comune.cremona.it) dove si trovano informazioni, comportamenti da tenere e i numeri utili a cui rivolgersi.

L’immagine di apertura, con il volto sorridente di una signora, è anche la copertina dell’opuscolo presentato alle associazioni che si occupano in particolare di anziani e ai rappresentanti dei Comitati di quartiere nell’ambito della campagna che rientra nel progetto denominato “Il Gatto e La Volpe – Attenti alla truffe” finanziato dal Ministero dell’Interno con risorse del fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.

Approfondendo le situazioni più diffuse e le azioni da intraprendere, grazie al lavoro svolto da Polizia Locale e Servizi Sociali, sono state inserite indicazioni utili con un linguaggio semplice per proteggersi dalle truffe.

A casa, per strada, al telefono o al computer forse è capitato a molti di non capire bene chi è dall’altra parte o chi suona al campanello dicendo che sono conoscenti. La pagina spiega in modo chiaro come bisogna comportarsi, quali domande porre, come comportarsi con allegati o link arrivati con e-mail. Gli esempi riportati sono molti, l’invito è di essere prudenti e, nel dubbio, è opportuno chiamare un parente o i numeri della Polizia Locale o delle Forze dell’Ordine.

Il progetto proseguirà anche il prossimo anno con la campagna di prevenzione grazie all’impegno e la collaborazione di tutti.

