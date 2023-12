ROMA (ITALPRESS) – “I numerosi richiami alla Costituzione ci ricordano come l’attività imprenditoriale agricola, in particolare, non sia solo finalizzata alla crescita economica, ma abbia una responsabilità sociale e ambientale”. Lo dice Annamaria Barrile, direttore Generale di Confagricoltura, a margine dell’assemblea invernale.

