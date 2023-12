Crisci “Il futuro della mobilità è la decarbonizzazione”

ROMA (ITALPRESS) – Il futuro della mobilità “è quello di andare speditamente verso la decarbonizzazione cogliendo tutte le opportunità che questo sta portando all’Europa all’Italia e al mondo intero. Alzare le barriere non è positivo, anzi, bisogna capire come l’Italia possa saltare sul treno della transizione investendo tantissimo sulla nostra capacità di innovare in tutte le qualità che l’Italia può mettere a disposizione”. Lo ha detto Michele Crisci, Presidente UNRAE, a margine del convegno organizzato alla Luiss Business School sul futuro della mobilità.

