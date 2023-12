Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato per aver commesso numerosi furti in appartamento, anche a Cremona, Mantova e Padova. In manette, da parte dei carabinieri di Asti, sono finiti Adriano Sacco, 31 anni, Angelo Bresciani, 45 anni, e Angelo Demetrio, 27 anni, residenti tra Asti e Cuneo, responsabili dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di segni distintivi contraffatti in uso ai corpi di polizia e installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni.

Giovedì sono stati catturati mentre percorrevano a forte velocità l’autostrada Piacenza-Torino a bordo di un’autovettura con targa contraffatta. Giunti al casello autostradale di Asti-Est, sono stati fermati e sottoposti a controllo. I tre, circondati dai militari, hanno tentato di scappare a piedi nelle campagne circostanti assumendo un comportamento violento nei confronti dei militari, ma sono stati immobilizzati e portati in caserma.

A bordo dell’auto sono stati trovati numerosi oggetti preziosi e denaro contante, arnesi atti allo scasso e all’apertura di casseforti, falsi tesserini di carabinieri, finanzieri e della polizia locale, di aziende operanti nel settore idrico, bombolette con spray urticante, ricetrasmittenti sintonizzate sui canali delle forze di polizia e delle società autostradali, nonché altre targhe contraffatte.

Sono ritenuti responsabili di diversi furti in abitazione; alcuni commessi la mattina dell’arresto nelle province di Mantova, Cremona e Parma. I tre sono rinchiusi nel carcere di Asti.

© Riproduzione riservata