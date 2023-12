Grande giornata per i bimbi della Scuola San Giovanni di Castelvetro Piacentino: Santa Lucia martedì mattina è passata a far loro visita per portare i regali. Mentre i bimbi emozionatissimi attendevano in trepidante attesa chiedendosi quando sarebbe arrivata, con quale mantello, se qualcuno l’avesse aiutata a trasportare i regali, Santa Lucia ha lasciato l’asinello sul tetto con la slitta ed è entrata dalla porta delle scale donando monete di cioccolato ad ognuno dei presenti.

Ma le emozioni non sono finite qui per i cuccioli. Appena più tardi, in un’atmosfera ancora di grande festa sono arrivati in graditissima visita il vescovo della Diocesi di Fidenza, Sua Eccellenza Reverendissima Ovidio Vezzoli accompagnato dall’Arciprete Don Massimiliano Camporese, rappresentante legale e anima della Scuola. Il vescovo ha deciso di passare un giorno tra i bimbi che hanno cantato per lui canzoni natalizie, recitato poesie, dedicato alcuni versi a Santa Lucia che era appena passata.

Sua Eccellenza si è seduto poi in mezzo ai piccoli che, dopo una presentazione di rito esponendo il proprio nome e l’età, hanno man mano preso confidenza e hanno discusso con lui di molte cose attinenti la loro vita, da dove vengono, chi li accompagna a scuola, cosa fanno finite le lezioni e quali sono i loro amici più cari. Tutti hanno potuto parlare con il Vescovo che dalle risposte vivaci e pertinenti dei bimbi, dalla loro educazione, dalla spontaneità e ricchezza dei loro argomenti ha potuto rendersi conto del prezioso lavoro delle maestre Barbara Ragozzino, Danila Pezzoni e Serena Russo. Presenti anche i piccoli della Primavera seguiti dalla educatrice Marina Barbieri che completa l’eccezionale professionalità delle insegnanti. Alla riuscita dell’iniziativa hanno collaborato anche i volontari Tiziana Franzoni e Patrizia Beltrami che è anche componente del comitato di gestione e Pier Luigi Bricchi, il Presidente. Presenti anche Luisa, coordinatrice amministrativa sempre disponibile ben oltre i normali adempimenti lavorativi e le cuoche Carmela e Barbara, che, nella migliore tradizione della scuola, hanno cucinato cibi genuini e gustosi.

