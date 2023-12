Monterosso “Con Thesaurus in mostra a Palermo nove secoli di storia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questa mostra è per Palermo, per i siciliani e anche per i turisti che dai loro molteplici punti di vista, anche culturali, potranno fruire di una pagina di storia importantissima, più di nove secoli”. A dirlo Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico II, in occasione dell’apertura al pubblico a Palazzo Reale di Palermo della mostra “Thesaurus”.

