Spettacolo ed allegria nel pomeriggio di festa organizzato in città dal Trait d’union A Cremona. Lo storico circolo cremonese ha, come tradizione, festeggiato la Santa Lucia con circa 90 bambini provenienti dalle 6 Case Famiglia cremonesi presso il Teatro Filo me sai a disposizione dai gestori Luca Beltrami e Giovanni Schintu e dal presidente del circolo filodrammatici Giorgio Mantovani.

Dopo i saluti del presidente Pierluigi Burgazzi, Claudio Bodini ha dato il via alla serata con lo spettacolo del cantastorie cremonese Massimo Cauzzi accompagnato dalla sua Renna di peluche “Zebedei” protagonista di una affascinante avventura natalizia.

L’esplosione di gioia del momento di apertura dei pacchi portati da Santa Lucia ha contaminato tutti i bambini delle 6 case famiglia Focolare Grassi, Casa Ozanam, Casa di Nostra Signora, Fondazione Gozzoli, San Francesco. Sant’Omobono.

Alla riuscita della tradizionale consegna dei doni hanno partecipato la ditta Witor’s con dolciumi a tutti i bimbi e la New Plast di Pozzaglio con giochi di società per le case famiglia. Un momento di serenità per i tanti piccoli e le loro mamme.

