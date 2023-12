Nominato in comune a Cremona un dirigente al verde pubblico e alla mobilità. Si tratta dell’ingegner Emanuele Stoppa che sarà assunto a partire dal primo gennaio. Per la nuova assunzione l’amministrazione ha utilizzato una graduatoria del comune di Brescia. Nonostante i tanti concorsi banditi quest’anno dal dirigente del personale Fabio Scio, sono ancora parecchi i settori che hanno bisogno di personale, uno dei più critici resta il settore dei lavori pubblici, mancano almeno 7 persone, alcuni hanno chiesto la mobilità, altri sono andati a lavorare nel privato per non contare poi le malattie di lungo corso, cosi il comune sta facendo tutta una serie di concorsi per cercare nuova linfa. Un altro settore dove c’è carenza di personale è quello della polizia locale, da poco è stato espletato un concorso e sono stati assegnati due posti per ufficiale, ma con il nuovo anno si bandirà un nuovo concorso ancora per agenti della polizia locale poiché la graduatoria è ormai esaurita, ci saranno anche concorsi per insegnanti e per assistenti sociali. Nel piano del fabbisogno inoltre con il nuovo anno si cercherà un nuovo dirigente che si dovrà occupare di appalti, gare e partecipate, in capo ora a Tania Secchi, che il prossimo anno dovrebbe andare in pensione.

Silvia Galli

