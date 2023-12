Si è riunita oggi nella sede di via Cesare Battisti l’assemblea del Consorzio Irrigazioni Cremonesi. Nella relazione, il presidente Umberto Brocca ha commentato la stagione irrigua 2023, mettendo in luce non soltanto gli esiti finali dell’annata, ma anche le criticità che affliggono cronicamente il sistema irriguo lombardo. Si pensi infatti al tema dei rapporti con gli idroelettrici alpini, e, con uno sguardo proiettato al futuro, il rapporto tra le presumibili richieste idriche connesse alle pratiche legate alla nuova Pac e le risorse disponibili per i secondi raccolti. Sono stati inoltre presentati i principali interventi di manutenzione straordinaria che il Consorzio ha realizzato nell’anno e quelli programmati per il futuro.

I lavori sono proseguiti con la discussione e l’approvazione del Bilancio preventivo per l’esercizio 2024, che prevede un aumento del 4% del costo del servizio di somministrazione di Acqua Irrigua, che rapportato all’ettaro irrigato, si attesta su un valore medio di 32,67 euro. Questo incremento, sostanzialmente in linea con quanto messo in campo negli anni precedenti, è condizionato dal generalizzato incremento dei costi di energia e materie prime ed al valore di inflazione programmata del 2,3%. Questo dato, frutto di un’accurata valutazione di tutte le voci che compongono il Bilancio, permetterà di non incidere eccessivamente sull’utenza e di consentire la piena ed efficace operatività del Consorzio sui versanti della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e dell’incremento del parco mezzi.

Nell’occasione è stato ricordato Angelo Stringhini Ciboldi, prematuramente scomparso, che ha prestato il suo servizio per oltre vent’anni nella commissione di revisione dei conti del Consorzio.

