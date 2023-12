I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato alla Prefettura come consumatori di droghe tre cittadini italiani, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, due dei quali con precedenti di polizia a carico. A uno di loro è stata anche ritirata la patente di guida.

La sera del 14 dicembre, verso le 22.00, i militari sono stati inviati a Gerre dé Caprioli, in località Bosco ex Parmigiano, perché erano stati segnalati dei movimenti sospetti di alcune persone a bordo di più veicoli. Giunti sul posto, nella via indicata, hanno trovato tre auto in sosta con sette giovani all’interno.

Con l’ausilio di una pattuglia della Stazione di Cremona sono stati tutti identificati e, tenuto conto che erano nervosi e non hanno giustificato la loro presenza in quel posto, i militari hanno deciso di approfondire la verifica e li hanno perquisiti.

Uno di loro aveva una dose di hashish del peso di 1,6 grammi nascosta all’interno di una scarpa mentre un altro ragazzo deteneva una dose di hashish di 1,4 grammi nascosta nelle parti intime. Un terzo, che era stato visto fare un movimento repentino mentre era al posto di guida, aveva gettato dal finestrino uno spinello contenente hashish.

Lo stupefacente, detenuto per uso personale, è stato sequestrato e sono stati tutti segnalati alla Prefettura come assuntori. Inoltre, come previsto dalla specifica norma di legge, i militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida del ragazzo proprietario dell’auto.

