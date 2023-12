L’allenatore dei grigiorossi Giovanni Stroppa ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la sconfitta arrivata contro la Feralpisalò: “Oggi non siamo entrati in campo, siamo stati piatti. Abbiamo sempre fatto prestazioni di livello, oggi siamo tornati indietro. Ci può stare, fa parte del calcio, ma siamo stati molto meno bravi. Lo considero un episodio, quindi ripartiamo, da domani ci rimbocchiamo le maniche come abbiamo sempre fatto. Siamo arrivati un paio di volte davanti al portiere, ma non siamo stati bravi a concretizzare. C’è stata poca qualità nel gioco espresso, sia individualmente, sia a livello corale. Peccato. Lo prendo come un episodio, continueremo a lavorare. Non dobbiamo dimenticare il percorso fatto fino ad oggi. I numeri sono comunque esaltanti”.

Anche altre big sono crollate oggi: “Non siamo i soli a rallentare, peccato perché sarebbe stata un’occasione per avvicinarci a chi ci precede. Questo campionato è così, bisogna far tesoro delle tante cose che non sono andate oggi, quindi si continua a lavorare”.

Su Zanimacchia: “Vediamo, faremo esami strumentali. Peccato perché era a rischio per la botta delle scorse settimane, correndo male probabilmente si è fatto male”.

Infine un commento su Tuia e Lochoshvili: “Hanno lavorato al massimo, ci è mancata fluidità nel far girare palla, ma anche il terreno di gioco non ci ha aiutato. Tutti insieme abbiamo fatto una prova opaca”.

