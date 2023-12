Una pesante e inaspettata sconfitta, frutto di una brutta prestazione. La Cremonese crolla nella tana della Feralpisalò, subendo gol dopo quattro partite marchiate dal clean sheet. L’1 a 0 matura nel primo tempo, nella ripresa i ragazzi di Stroppa non riescono a trovare la sperata reazione e a rimettere in piedi la gara.

Dopo i primi minuti di studio tra le squadre, all’11′ interessante filtrante di Collocolo per Sernicola che sgancia un potente diagonale sul quale Pizzignacco si esalta e mette in corner. Al 25’ primo squillo dei padroni di casa: Felici serve Compagnon che calcia a botta sicura, chiusura decisiva di Lochoshvili. E’ l’antipasto per il gol della Feralpi, al 28’ infatti Felici crossa, Ravanelli respinge, Kourfalidis dal limite calcia forte col destro e batte Jungdal. La Cremo incassa il colpo e non riesce a rendersi pericolosa, se non con un timido colpo di testa di Majer su cross di Sernicola al minuto 38, ma Pizzignacco blocca senza grandi patemi. Quattro minuti dopo ancora avanti i grigiorossi con Collocolo che calcia di prima su sviluppi di calcio di punizione, ancora decisivo Pizzignacco. Poco dopo però Stroppa è obbligato a sostituire Zanimacchia per infortunio muscolare, dentro al suo posto Quagliata.

Nella ripresa il tecnico grigiorosso decide di inserire Massimo Coda al posto di Majer, rendendo più offensiva la sua squadra, ma gli effetti tardano ad arrivare. Al 60’ prima iniziativa della Cremo con Vazquez che trova in profondità Quagliata, ma la conclusione ravvicinata dell’esterno viene chiusa efficacemente da Pizzignacco. Un minuto dopo imbucata di Coda che pesca Sernicola, ma Pizzignacco è ancora decisivo sulla respinta. I grigiorossi perdono fiducia e al 70’ Vazquez sbaglia in impostazione, liberando Butic che calcia da fuori, ma Jungdal è attento. A questo punto, dopo aver inserito Ciofani, Stroppa si gioca il tutto per tutto lanciando nella mischia anche Buonaiuto e Afena-Gyan. Al 78’ però sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Di Molfetta che calcia forte in diagonale, ma Jungdal respinge. All’89’ è Sernicola a provarci col mancino, palla ampiamente a lato.

Termina così una gara ed una giornata storta, con la Cremonese che rientra senza punti dalla trasferta di Piacenza. I grigiorossi vengono agganciati al quinto posto dal Cittadella e non sfruttano l’occasione di rubare punti a Venezia e Como, entrambe sconfitte nel pomeriggio, il tutto aspettando le partite di Parma e Catanzaro, che ora possono allungare. Prossimo impegno per la Cremonese sabato 23 dicembre alle 14 allo Zini contro il Modena.

Simone Guarnaccia

