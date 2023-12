Si consolida il sistema integrato di ricerca universitaria e innovazione aziendale negli ambiti dell’agri food e in quello della digitalizzazione. Questo l’oggetto del rinnovo della nuova convenzione tra Comune, Camera di Commercio e Provincia di Cremona, Istituto Gregorio XIV per l’Educazione e la Cultura e Università Cattolica del Sacro Cuore, approvata dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì 18 dicembre. La nuova convenzione dà continuità a quella attuale, in scadenza, ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

L’intesa è l’espressione di una crescente collaborazione coordinata in questi anni dal Comune che, insieme alle altre istituzioni del territorio, continua ad investire per sostenere i giovani, la ricerca e le imprese.

Con l’accordo le parti sostengono l’importanza del sistema universitario e di ricerca per lo sviluppo del territorio cremonese, dato il loro ruolo di cerniera per le attività di innovazione tecnologica, economica ed aziendale del settore agroalimentare quale filiera di eccellenza e co attenzione ai temi della digitalizzazione.

È sostenuta l’attività strategica svolta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore a favore delle aziende del territorio e dell’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, dentro un percorso che in questi anni ha visto integrarsi l’Università nel tessuto economico e formativo cittadino in una logica di scambio e reciproco arricchimento.

Innovazione, trasferimento tecnologico, strategie di sviluppo di nuovi prodotti, psicologia dei consumi alimentari, sviluppo manageriale nell’ambito della digitalizzazione, politiche di sostenibilità aziendale delle imprese, sono alcune delle azioni di supporto a favore delle aziende cremonesi che verranno messe in campo dalle Facoltà presenti nel Campus di Cremona.

Il coinvolgimento attivo dei giovani, la realizzazione di tesi di laurea magistrale svolte in collaborazione con le aziende cremonesi del settore agroalimentare, l’attivazione di borse post-laurea da utilizzare per lavorare in aziende del territorio e favorire nuovi inserimenti lavorativi, sono alcune delle priorità di intervento previste dall’intesa.

Si tratta di un finanziamento importante di 210.000 euro ogni anno per tre anni, da parte di Comune di Cremona (Euro 140.000,00/anno), Camera di Commercio (Euro 25.000,00/anno), Provincia di Cremona (Euro 25.000,00/anno), Diocesi (Euro 20.000,00/anno), a fronte di azioni di ricerca, attività di integrazione tra giovani universitari e imprese.

La Convenzione si aggiunge ai 100.000,00 euro/anno che per dieci anni il Comune di Cremona si è impegnato a garantire alla Cattolica dentro un più vasto accordo di programma. Inoltre la Convenzione si lega anche ad altri investimenti in atto, come ad esempio quelli che il Comune sta garantendo per sostenere il Crit e le altre Università.

I dettagli della Convenzione con la Cattolica e i suoi obiettivi verranno illustrati in un evento dedicato nel mese di gennaio.

