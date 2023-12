Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini al teatro Filo questa mattina, per festeggiare i 130 anni della Camera del Lavoro di Cremona. E’ iniziata alle 9,30 l’assemblea intitolata “130 anni per il lavoro tra passato, presente e futuro” nella quale vengono ripercorsi attraverso filmati, interventi e dialoghi tra delegate e delegati di diverse generazioni tutti questi decenni di storia sindacale.

Fondata nel 1893, come quarta Camera del Lavoro in Italia, quella di Cremona è stata protagonista e testimone di momenti storici cruciali, superando ostacoli e conquistando diritti fondamentali per lavoratori, pensionati e cittadini.

Fin dai suoi esordi, la Camera del Lavoro ha affrontato molte sfide, tra cui due chiusure forzate in momenti di repressione politica.

“Oggi, la CGIL di Cremona – afferma la segretaria generale Elena Curci – continua ad essere un pilastro della comunità, con oltre 40.000 ingressi all’anno, testimoniando il nostro ruolo attivo nella difesa dei diritti dei lavoratori e nell’offerta di servizi essenziali. L’azione della CGIL si estende ben oltre la difesa dei diritti tradizionali, abbracciando le tutele individuali, l’inclusione sociale, e fornendo un supporto concreto contro la discriminazione e nell’assistenza ai migranti, azioni che rendono la Camera del Lavoro di Cremona un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di diritti, ascolto, tutele, sostegno.

