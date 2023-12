Consegna delle Onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, domani mattina 20 dicembre, da parte del Prefetto Corrado Conforto Galli, durante il tradizionale scambio di auguri tra il rappresentante del Governo e le autorità civili, militari e religiose.

I nuovi cavalieri, tutti residenti in provincia di Cremona, sono il colonnello Antonio D’Agostino, paracadutista già comandante della Folgore da poco in congedo dopo aver guidato la missione di partenariato militare dell’UE in Niger; il signor Sandro Piccirillo e il dottor Corrado Mattana, vicequestore a Cremona.

Le onorificenze vengono attribuite come riconoscimento all’impegno nel campo delle scienze, delle lettere, dell’economia, delle arti, e nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari o per servizi meritevoli prestati nelle carriere militari e civili.

Nella stessa mattinata verrà consegnato al sindaco di Malagnino il decreto del Presidente della Republica dell’8 settembre 2023 con cui sono stati concessi al Comune lo stemma, il gonfalone e la bandiera, con le rispettive miniature.

