Prosegue la digitalizzazione dei processi relativi ai servizi cimiteriali con l’introduzione, dal 15 gennaio, di una nuova modalità telematica per l’espletamento delle pratiche da parte delle agenzie di pompe funebri. Per far conoscere la nuova procedura, è stato organizzato un incontro con i rappresentanti delle imprese funebri che operano sul nostro territorio, al quale hanno partecipato l’assessora ai Servizi Cimiteriali Simona Pasquali, il dirigente Mario Vescovi, la responsabile del Servizio Miriam Lena e il personale comunale coinvolto, per spiegare nel dettaglio le funzionalità del nuovo programma, che consente agli operatori, tra l’altro, un notevole risparmio di tempo.

Il Servizio Amministrativi Cimiteriali, nell’ottica della digitalizzazione dei procedimenti di

competenza della Pubblica Amministrazione, ha avviato un’importante programma di

digitalizzazione dei processi. Dal 2022 è stato implementato un collegamento telematico

che consente agli utenti, attraverso il link dedicato sul sito istituzionale del Comune di

Cremona, di ricercare e trovare in modo autonomo la collocazione esatta di una tomba

all’interno del Civico Cimitero.

Inoltre, è stata attivata una agenda online dedicata alla prenotazione di appuntamenti per l’utilizzo da parte dei cittadini di alcuni servizi non urgenti e differibili. Questo assicura agli utenti uno spazio temporale dedicato alla specifica esigenza, la riduzione di assembramenti e nel contempo la certezza di una presa in carico della richiesta.

Nel corso del 2023 è proseguita l’attività di rivisitazione dei processi per ottimizzare gli

aspetti organizzativi e gestionali, anche in termini di economicità della relativa azione amministrativa, avviando una sperimentazione per la gestione in via telematica del rilascio

dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto/seppellimento/cremazione relativi ai

decessi in ASST – Cremona e della prenotazione dei funerali da effettuarsi nei cimiteri

cittadini, mettendo a disposizione delle imprese funebri due specifiche agende online sul

sito del Comune di Cremona (https://appuntamenti.comune.cremona.it/cimiteriali/).

Dopo un periodo sperimentale di alcuni mesi avvenuto con la collaborazione di due

agenzie che lavorano sul nostro territorio, alle quali va il ringraziamento da parte

dell’Amministrazione comun ale, considerato il riscontro positivo, questo innovativo

servizio diventerà operativo dal 15 gennaio 2024.

