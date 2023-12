I disservizi, per usare un eufemismo, che ogni giorno e da anni subiscono i pendolari cremonesi e cremaschi non hanno colore politico, lo dimostra la lettera scritta a due mani dai consiglieri regionali Matteo Piloni e Riccardi Vitari, entrambi cremaschi, all’assessore regionale ai trasporti Lucente.

“Non passa giorno che le linee ferroviarie Cremona – Treviglio e Cremona- Codogno non siano oggetto di ritardi, soppressioni e cancellazioni. In alcuni casi, come già segnalato per la Cremona – Treviglio tra novembre e dicembre, si tratta di guasti ai passaggi a livello, la cui competenza è di RFI”.

I due consiglieri hanno chiesto un incontro al responsabile lombardo dei Trasporti che si terrà insieme ai responsabili di RFI, il 18 gennaio, “con l’obiettivo di entrare nel merito della problematica e trovare fattiva soluzione”.

“In molti casi – aggiungono – si tratta di guasti ai treni, che vengono cancellati creando notevoli disagi ai pendolari. “Per tali ragioni, siamo pertanto a chiederle un intervento nei confronti di Trenord per comprendere la causa di questi disservizi e creare le condizioni per una loro soluzione in quanto la situazione è davvero insostenibile per moltissimi pendolari”.

