Didonè (Fnp Cisl) “La Silver Economy un’opportunità per la crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Non è possibile che in questo Paese ogni volta che la coperta è corta interviene il bancomat dei pensionati. È una miopia politica, perché i pensionati in Italia fanno girare una Silver Economy tra i 350 e i 450 miliardi. Più dai soldi ai pensionati e più soldi girano: vanno a mangiare fuori, vanno al cinema, a teatro e curano servizi”. Lo ha detto Emilio Didonè, segretario generale della Fnp Cisl, la Federazione Nazionale Pensionati della CISL, in un’intervista all’Italpress.

gm/sat/mrv