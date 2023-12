Malagò “Pista bob Milano-Cortina? In qualche modo Giochi si faranno”

MILANO (ITALPRESS) – “Il tempo stringe. Il governo, con più voci, tutte autorevoli, ha espresso il desiderio di convincere il Cio a prendere una decisione diversa ma nel frattempo la Fondazione non poteva che vedere delle alternative. Se entro il 29 gennaio i dossier che sono arrivati possono diventare qualcosa di più, da italiano sono contento. Non sono più nemmeno preoccupato, in qualche modo le Olimpiadi si faranno e saranno le migliori di sempre”. Lo ha detto il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, a margine dei Coni Lombardia Awards.

pia/glb/gtr