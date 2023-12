Accademia Santa Cecilia vola a Fiumicino, flash mob di 22 cantanti

ROMA (ITALPRESS) – L’accademia di Santa Cecilia vola a Fiumicino. L’aeroporto di Roma si è trasformato occasionalmente in un auditorium, ospitando nella cornice della “Piazza” dell’area di imbarco A per i voli nazionali e Schengen del Terminal 1, un flash mob organizzato dai giovani talenti della Cantoria dell’Accademia.

Ad esibirsi 22 tra ragazzi e ragazze che, accompagnati dal pianista Riccardo Balsamo, si sono cimentati in una serie di brani natalizi e classici eseguiti a cappella: da “Christmas Trip” a “Carol of the Bells”, passando per “Viva la Vida” dei Coldplay fino all’intramontabile “We Are The Champions” dei Queen. L’appuntamento odierno rientra nell’ambito di “Santa Cecilia al Volo”, un evento di cultura, tra i molti organizzati dalla società di gestione Aeroporti di Roma per l’intrattenimento dei passeggeri che già da qualche anno diverte con performance musicali, i passeggeri in attesa dell’imbarco sul proprio volo.

Gli spettatori hanno scattato foto e condiviso video con smartphone e tablet, così da conservarne un piacevole ricordo, per poi applaudire i musicisti al termine dell’esibizione.

L’intrattenimento musicale e culturale è parte integrante dell’impegno di Aeroporti di Roma nell’offrire servizi di qualità ai viaggiatori, durante la permanenza in aeroporto, in modo da rendere il più confortevole possibile la loro permanenza.

col/mgg/gsl

© Riproduzione riservata