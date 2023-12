Rivoluzione nella sanità pubblica cremonese. Resi noti in serata i nuovi direttori generali di Ats e Aziende ospedaliere e a sorpresa c’è un cambio al vertice nell’Asst di Cremona, dove al posto di Giuseppe Rossi arriva Ezio Belleri, 61 anni, bresciano, già dg della Fondazione Irccs Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. A Crema arriva invece Alessandro Cominelli, attuale direttore amministrativo di Ats Val Padana, in sostituzione di Ida Ramponi che a sua volta prende il posto di Salvatore Mannino alla guida della stessa Ats.

Per la cremonese d’adozione, Alessandra Bruschi direttore generale di Cremona Solidale, si sono aperte le porte dell’Asst Franciacorta al posto di Luigi Cajazzo.

Come avevamo anticipato – dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – le nomine dei direttori generali sono state decise sulla base delle competenze. Evidenziamo con soddisfazione l’aumento di giovani e donne tra i nuovi nominati, che siamo certi sapranno dare nuova energia al sistema”.

“Il prossimo anno – sottolineano Fontana e Bertolaso – ci aspettano grandi sfide. Contiamo di dare una svolta decisiva per avviare un nuovo corso della sanità lombarda, dove tutti gli attori del sistema lavorino in rete, in forma coesa e solidale, soprattutto con chi ha più difficoltà. Vogliamo che ognuno si senta parte di un’unica struttura regionale in grado di garantire servizi e cure ai cittadini sempre più veloci e di qualità”.

“Ai nuovi nominati vanno i nostri migliori auguri per il lavoro che andranno a svolgere. Così come – concludono Fontana e Bertolaso – a chi andato in pensione o non è stato confermato va il nostro ringraziamento per il grande contributo concesso per mantenere alta la qualità delle cure offerte dal sistema sanitario lombardo”. gbiagi

© Riproduzione riservata