Nel 2024 gli studenti universitari del Politecnico e della Cattolica potranno studiare anche il sabato e la domenica nei due atenei cremonesi che resteranno aperti in fasce orarie molto ampie.

In queste ore, infatti, è stato raggiunto un accordo tra la Fondazione Arvedi Buschini, l’Associazione Industriali di Cremona e le due Università cremonesi.

Si tratta di un importante risultato se si considera che nell’indagine effettuata sugli oltre 2300 studenti universitari presenti a Cremona è emerso che la possibilità di accedere alle Università anche il sabato e domenica rappresenta un tema prioritario.

“L’accordo – ha dichiarato Mario Arvedi Caldonazzo – assume un’importanza significativa nella costruzione di una Cremona sempre più a misura delle aspettative e delle esigenze degli studenti universitari. A questo primo passo ne seguiranno presto altri in piena collaborazione con il Comune e le Università presenti a Cremona che, con la Fondazione e la Diocesi, da circa un anno collaborano nel tavolo di coordinamento “Cremona, città universitaria”.

Ringraziamo l’Associazione Industriali che ha deciso di condividere con la Fondazione Arvedi Buschini questa iniziativa che consentirà nel 2024 ai giovani della Cattolica e del Politecnico di poter studiare anche il sabato e la domenica nei locali delle università, incrementando così gli spazi aperti messi a disposizione dall’Informagiovani in via Palestro. La volontà è naturalmente quella di estendere ad altri luoghi questa possibilità e, in questo senso, stiamo già operando”.

Positive anche le parole di Stefano Allegri, presidente degli Industriali di Cremona: ‘Abbiamo colto con favore l’iniziativa che nasce da una importante esigenza dei nostri ragazzi per poter usufruire degli spazi anche nel fine settimana. Il nostro territorio ha bisogno delle nuove generazioni e anche questa iniziativa può servire a far sentire il territorio più vicino alle loro necessità. Ringraziamo la Fondazione Arvedi Buschini per averci coinvolto in questa bella proposta.’

“Alla Fondazione Arvedi Buschini e all’Associazione Industriali – ha commentato Gianni Ferretti, Prorettore del Politecnico – va il nostro più sentito ringraziamento per l’opportunità offerta ai nostri studenti. Grazie al loro supporto verrà soddisfatta una delle esigenze più sentite dalla popolazione studentesca: poter disporre di spazi per studiare anche durante il fine settimana. Si conferma così la serietà con cui i ragazzi affrontano il percorso degli studi e la serietà con cui Cremona sta progettando il proprio futuro di Città Universitaria.”

Angelo Manfredini e Matteo Burgazzoli, rispettivamente Direttore e Vicedirettore del Campus Santa Monica dell’Università Cattolica, esprimono infine “i più vivi ringraziamenti alla Fondazione e all’Associazione Industriali per questo nuovo fattivo contributo a sostegno dello sviluppo universitario della città. La collaborazione tra gli Atenei, gli enti pubblici e quelli privati che contraddistingue la realtà cremonese ci rende orgogliosi e ci impegna ad operare sempre al meglio per i giovani e per restituire valore aggiunto alla comunità locale.”

