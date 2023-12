E’ finito con l’archiviazione il procedimento penale che vedeva il sindaco di Stagno Lombardo, Roberto Mariani, accusato per l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali. Una vicenda con al centro una colonia felina, culminata lo scorso luglio con una denuncia al sindaco e alla proprietaria dei terreni confinanti la colonia.

La decisione porta la data del 18 dicembre e la firma del gip Gianpaolo Beluzzi a seguito di Camera di Consiglio. E’ a questo punto che Mariani ha deciso di rendere pubblica una vicenda rimasta finora sottotraccia. Lo ha fatto attraverso un post pubblicato stamattina sul suo profilo social nel quale annuncia inoltre, tra le righe, di intendere ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative, anche sulla scorta della risoluzione positiva di questa vicenda, “dimostrazione che la giustizia esiste; il provvedimento di archiviazione dimostra che l’intervento che era stato fatto per la colonia felina era stato fatto per tutelare gli animali, non certo per danneggiarli”.

In sintesi la vicenda: amministrazione comunale e proprietaria della cascina accanto alla quale l’associazione Amici dei Mici gestiva la colonia felina, erano subentrati nella gestione della stessa in via definitiva, dopo un periodo temporaneo sotto la supervisione di Ats Val Padana. Il sindaco era intervenuto in origine per aiutare a risolvere una situazione conflittuale tra la proprietaria dell’azienda agricola e i gestori della colonia, che era culminata con momenti di forte tensione. Una volta persa la gestione, l’associazione aveva querelato sindaco e proprietaria della cascina.

Pesante l’accusa, ai sensi dell’articolo 544 del codice penale.

“Non ho detto nulla a nessuno di questo – si legge nel post di Mariani – ho informato solo i miei consiglieri ed i miei assessori, ma nei mesi scorsi sono stato posto a procedimento penale a seguito di una denuncia presentata dall’organizzazione di volontariato Amici dei Mici con la motivazione di maltrattamento degli animali di una colonia felina. Non sono stati mesi facili, sono stato oggetto di attacchi da personaggi strani via social, è stata organizzata una manifestazione sotto il municipio di Stagno, sono state scritte e dette grandi bugie soprattutto da soggetti tenuti a dire la verità, insomma sono stato oggetto di calunnie veramente insopportabili (…)

“Anche se ero sicuro di aver operato nella maniera più corretta possibile e soprattutto per il bene degli animali, la chiusura di questa vicenda è sicuramente un sollievo e motivo di gioia, ed una conferma che la giustizia esiste”.

Mariani sta ora valutando una controdenuncia per calunnia nei confronti di chi lo ha querelato, con una eventuale richiesta di risarcimento, “devolvendo l’eventuale somma ad associazioni che si occupano di accudire gli animali”.

Il post si chiude con evidente soddisfazione: “ Chiudo questi auguri rinnovando a tutti voi un Buon Natale ed un felice 2024 e ricordando, prendendo spunto da un testo di una bellissima canzone che dice che tutti abbiamo: “una piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce”, ma prima o poi questa luce arriva, ed a me in questi giorni è successo, e può succedere a tutti”.

