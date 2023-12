Meloni ai militari all’estero “Lavoriamo al meglio per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Io e voi lavoriamo tutti per quello straordinario puzzle che si chiama Italia. Per questo ogni giorno cerchiamo di dare il nostro meglio. Grazie a nome di ogni singolo italiano”. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento con i contingenti militari all’estero in occasione del Natale.(ITALPRESS)abr

fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri