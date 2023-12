Charles Pickel, decisivo nell’incontro con il Modena grazie a una doppietta, ha commentato il match e la sua prestazione: “Sono molto felice per questi due gol, ma alla fine contava la vittoria per la squadra. Avevo fiducia per fare gol. L’ammonizione non è un bene, ma io sono un giocatore che va sempre al 100% anche in allenamento. Abbiamo una grande squadra e tanti ottimi giocatori che possono fare bene, anche senza di me. Io so cosa cerca il mister da me, io non guardo i gol, ma la prestazione. Voglio fare una bella partita. Dedico il gol alla mia famiglia che è venuta dalla Svizzera, bello segnare davanti a loro e davanti ai nostri tanti tifosi. Molto importante fare meglio dell’ultima partita, contro la Feralpi non abbiamo fatto bene. Oggi molto bene nel primo tempo, meno nel secondo, ma questa è la strada giusta per il nostro campionato. Siamo pronti”.

