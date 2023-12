Venerdì 22 dicembre, a 89 anni, è morto a Cremona il prof. Mario Gnocchi. A darne l’annuncio è il sito della Diocesi. I funerali si terranno la mattina di mercoledì 27 dicembre, alle 11, nella chiesa di Sant’Agata. La notizia si è rapidamente diffusa in città perché il prof. Gnocchi era largamente conosciuto: professionista assai stimato, uomo di raffinata e vasta cultura e di fede profonda.

Nato l’8 settembre 1934, nella festa della natività di Maria, fu alunno al liceo classico Daniele Manin, poi universitario a Pavia nel collegio Ghislieri e nel 1957 si laureò con il prof. Lanfranco Caretti discutendo una tesi su “Questioni scalviniane”. Dopo una breve esperienza di assistentato in università e un soggiorno di studio a Parigi, volle essere docente liceale. Per 34 anni, dal 1961 al 1995, Mario Gnocchi è stato professore di Letteratura italiana e Latino al liceo classico Manin di Cremona e intere generazioni, genitori e figli, lo hanno avuto come stimatissimo insegnante.

Mario Gnocchi ha svolto anche importanti incarichi di rilevanza ecumenica. Ha aderito e collaborato intensamente con il SAE (Segretariato Attività Ecumeniche), del quale è stato presidente nazionale dal 2004 al 2012, partecipando al Gruppo misto della catechesi ecumenica e al Gruppo misto teologico e guidando per lunghi anni il Gruppo cremonese del SAE.

Ma ancor prima, dal 1969 al 1974, aveva presieduto il Gruppo Laureati Cattolici di Cremona e, in anni più recenti, aveva fatto parte del Comitato di direzione della Fondazione “Don Primo Mazzolari” di Bozzolo.

Due importanti figure della Chiesa cremonese sono state da lui finemente studiate e illustrate: quella di don Mazzolari, con l’edizione critica dei due volumi “Tra l’argine e il bosco” e “Zaccheo” , e quella del grande vescovo Geremia Bonomelli, coraggioso precursore in ambito cattolico del pensiero ecumenico, del quale il prof. Gnocchi ha editato in versione critica il messaggio che, in qualità di vescovo di Cremona, Bonomelli inviò nel 1910 alla Conferenza Missionaria Mondiale di Edimburgo (M. Gnocchi, Bonomelli: la dimensione ecumenica in “Diocesi di Cremona”, 1995 e Idem, Geremia Bonomelli e il suo tempo, Brescia 1999).

