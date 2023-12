Venerdì 22 dicembre si è svolta al Torriani la tradizionale festa che precede le vacanze natalizie, ma quest’anno è stato un momento particolarmente importante per il ricordo dei docenti che sono mancati nel corso dell’anno scolastico 2022-23 e per la cerimonia di consegna delle targhe ai pensionati del 2023, tra cui la ex Ds Roberta Mozzi.

La DS Simona Piperno ha richiamato il tema dell’ umiltà dall’omelia celebrata da don Francesco Cortellini prima della cerimonia: “solo nel segno dell’ umiltà riusciamo a ricordarci di ringraziare i nostri studenti e i colleghi giorno dopo giorno”. E il grazie affettuoso e riconoscente agli insegnanti in pensione è andato in primo luogo a Roberta Mozzi, che ha guidato la scuola di via Seminario per dodici anni: “Lei è stato il mio punto di riferimento – ha detto la ds Simona Piperno – in tutti i miei primi anni di dirigenza”. Mozzi ha ammesso, rivolgendosi ai suoi docenti: “mi mancate molto… anche se in pensione si sta bene”.

Nei discorsi degli altri pensionati è emerso che è la relazione con gli studenti ciò che più manca a chi è in pensione e dunque per tutti è stato particolarmente significativo il messaggio che ha lasciato il prof. di religione don Francesco Cortellini: “Per quanto riguarda la forma delle nostre relazioni con i ragazzi, se è giusto che umile sia il loro modo di apprendere, è altrettanto giusto che «umile» sia pure il modo di insegnare e di relazionarci con i più giovani….ricordandoci che lo sviluppo della nostra personalità, anche da adulti, non è concluso, ma aperto, e che si compie anche attraverso le relazioni con gli alunni, in modo particolare con quelli che maggiormente ci sfidano e quasi ci obbligano ad una riconfigurazione del nostro modo di fare nei loro confronti”.

