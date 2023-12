La fine dell’anno regala una sorpresa all’arredo urbano di Cremona, con il ripristino della fontana da Porta Po a seguito di un intervento che si spera risolutivo da parte di Padania Acque.

L’acqua è tornata a zampillare dopo un lungo periodo di fermo, dalla fine dello scorso agosto per l’esattezza, quando è stata spenta e svuotata per interventi di pulizia e manutenzione.

Finalmente il Comune si è mosso affidando a Padania Acque un intervento di manutenzione straordinaria con il rifacimento del quadro elettrico di potenza in uno spazio ricavato all’esterno, la sostituzione dell’elettrovalvola della vasca di ricircolo e l’installazione di una nuova pompa, sempre per il ricircolo. La spesa è stata quantificata in 15.000 euro. Che ci fosse bisogno di interventi di maggiore consistenza rispetto a quelli che avevano tamponato le falle per tanti anni, era emerso già a fine agosto, con la chiusura dell’impianto, quando era già evidente che la vetustà dei macchinari non avrebbe permesso di risolvere in via definitiva i problemi.

Numerose le vicissitudini subite da questo manufatto, dalla presenza, qualche anno fa, di carcasse di piccioni rimaste a lungo sul fondale della vasca svuotata, prima di essere rimosse; al malfunzionamento della pompa di ricircolo, fino allo svuotamento nel luglio del 2022 deciso dal Comune per dare un segnale forte sulla sulla necessità di risparmiare l’acqua, in una estate particolarmente colpita dalla siccità. Nel luglio del 2021 venne svuotata per apparenti motivi di sicurezza, nell’ambito dei festeggiamenti per la vittoria agli Europei di calcio. gb

