Preparativi natalizi anche alle Cucine Benefiche della San Vincenzo: come tutti i giorni, i volontari sono al lavoro anche oggi, e lo saranno anche nella giornata festiva di domani, per fornire un pasto caldo a chi ha bisogno nella mensa di viale Trento e Trieste, attigua alla Casa dell’Accoglienza. lasagne e arrosto con patate, i piatti forti del menù di domani.

Come ha spiegato qualche mese fa il presidente della Società San Vincenzo Massimo Fertonani, “le necessità sono in aumento, le cucine benefiche aperte tutto l’anno, sono passate dall’accogliere una media di 40 – 45 persone al giorno, il 15% in più rispetto a quelle di qualche tempo fa.

Il fatto nuovo è che oltre a un bisogno economico sta emergendo sempre più anche un bisogno di relazione e di socialità: “Oltre a persone che vivono in condizioni difficili, ora si presentano anche persone che vivono da sole e desiderano consumare il pasto con altri. Un momento di condivisione e di relazione, questo, che permette ai volontari della San Vincenzo di comprendere i bisogni che questi nuovi frequentatori hanno. La San Vincenzo si occupa inoltre della distribuzione settimanale di pacchi alimentari a nuclei familiari in stato di necessità e il cui numero è ultimamente aumentato, passando da 70 a 85 alla settimana”.

