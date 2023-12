Saranno 125 i tifosi grigiorossi nel settore ospiti del Barbera di Palermo. Il Santo Stefano della Cremonese avrà un coro a La Favorita per accompagnare l’ultima del 2023 dei ragazzi di Stroppa.

Chi in aereo, chi addirittura in nave per un itinerario festivo di più giorni, i supporters grigiorossi arriveranno in giornata in Sicilia per poi raggiungere lo stadio al fianco della squadra.

Anche le telecamere di Cremona1 saranno a Palermo per non far mancare ai telespettatori dell’emittente e ai lettori di Cremonasport, un racconto dettagliato dell’ultima giornata d’andata.

I collegamenti in diretta dalla Sicilia inizieranno nel tg delle 13:30. Nel pomeriggio, edizione speciale del telegiornale di Cremona1 alle ore 17:05, per lasciare spazio poi ad Aspettando la Cremonese, Diretta Grigiorossa e Triplice Fischio. Mauro Taino in studio con Roberto Moscarella, Angelica Zanacchi e tre ospiti tifosi. Inviato a Palermo per tutti i live dal Barbera, Simone Arrighi.

Una giornata televisiva a forti tinte grigiorosse, come sempre accade quando scende in campo la Cremonese. A maggior ragione in una trasferta così importante come quella con visita all’ambizioso Palermo di Corini, Brunori e dello sceicco Mansour.

