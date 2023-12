Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la sconfitta di Palermo: “Abbiamo commesso qualche errore, loro sono stati bravi a sfruttare gli episodi. Si esce con zero punti, c’era un’ottima prestazione, potevamo soffrire con i loro cambi e a volte è successo, ma potevamo rimanere più chiusi e ripartire. Quando hai queste occasioni devi essere più cattivo. Il loro stadio fischiava sul gol annullato a Coda, dovevamo essere più bravi. Facciamo fallo su palla nostra e poi prendiamo gol nel finale”.

Poi un passaggio sui cambi: “Felix poteva darci verticalità, in qualche frangente è stato bravo, c’è stata una gestione sbagliata che poi ha portato alla punizione del gol nel finale. Peccato, a volte siamo stati più bravi anche nei cambi”.

“Non cambia nulla – prosegue il mister – è un peccato per la prestazione della squadra, però è normale, qui fanno fatica tutti. Hanno attaccanti forti, in possesso nostro alla fine dovevamo essere meno superficiali. Il bilancio resta assolutamente positivo, davvero peccato però per stasera. E’ una sconfitta che da fastidio ma bisogna guardare la prestazione. Sappiano quello che valiamo, dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto. Non ci fermiamo, ora un paio di giorni per ricaricare le batterie, poi ci prepariamo al doppio impegno in Coppa Italia e campionato”.

