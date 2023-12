Il Natale è stato trascorso in casa, anche se i programmi pare fossero ben diversi (giro in montagna con la famiglia). Chiara Ferragni e Fedez sono ancora chiusi a Citylife nel loro super attico ma il cantante è tornato sui social a postare: foto dei figli, del cane, del padre. Ma di Chiara nemmeno l’ombra, anzi nemmeno la voce. Niente, lei continua il suo silenzio su Instagram (pare potrebbe durare anche tre settimane). Ma attorno a lei, secondo La Stampa, il suo staff avrebbe messo in piedi una vera task force con ben due studi legali. Per il quotidiano torinese il primo è quello di Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti civilistici della vicenda del Pandoro Balocco. Il penale invece sarebbe affidato a Marcello Bana. A fare da collante tra i due studi ci sarebbe, sempre secondo La Stampa, l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba.

