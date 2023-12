Temperature ancora sopra la media fino a Capodanno – dicono le previsioni meteo, poi una leggera perturbazione. Secondo i meteorologi il 2023 è stato il più caldo degli ultimi 174 anni.

Un maxi anticiclone sta ancora proteggendo l’Italia dalle perturbazioni atlantiche. Nei prossimi giorni e almeno fino al 31 Dicembre il tempo sarà stabile, il cielo spesso molto nuvoloso o coperto al Centro-Nord con locali nebbie e pioviggine. Dove non ci saranno nebbie o nubi basse prevarrà il sole, come ad esempio in montagna e su gran parte del Sud. Temperature stazionarie, superiori alle medie del periodo. Da Capodanno tornano le piogge.

Il servizio di Michela Cotelli

