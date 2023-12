Affidato a Metro Q Engineering S.r.l. con sede a Cicignolo, l’incarico progettuale (fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo) e le indagini preliminari statiche, dell’intervento di messa in sicurezza delle montagnole dei Giardini Pubblici di Piazza Roma, dove nel 2018 è stato chiuso il sottopassaggio per distacchi di materiali.

La spesa per il solo incarico progettuale è di 13.800 mila euro, mentre l’intervento complessivo di messa in sicurezza ammonta a oltre 38mila euro. I lavori, già finanziati per l’anno 2023, sono previsti nell’ambito del bando pubblico di Regione Lombardia #Cremonaincentro.

Con questo intervento si conclude l’operazione di abbellimento dei Giardini Pubblici, iniziata dal Comune qualche settimana fa, con la pulizia dei monumenti e il rifacimento delle aiuole

La prima zona interessata è stata quella attorno al monumento dedicato ad Amilcare Ponchielli. L’intervento ha permesso di mettere a dimora alcune essenze – a bassa richiesta idrica e manutentiva – che rispettano i vincoli imposti in quanto giardino storico. E’ stato realizzato un nuovo impianto di irrigazione dedicato, ora non più a vista. Prossimo passaggio: la sostituzione delle panchine. gb

