Lutto a Ostiano per la prematura scomparsa di Alberto Premi, 54 anni, stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Alberto era componente della famiglia che fece nascere i locali Odeon e Kiss, per tanti anni punto di riferimento e di ritrovo di tanti giovani, e le piscine. Un uomo buono, educato, semplice, benvoluto da tutti: così lo descrivono quanti lo hanno conosciuto e amato. Lo piangono mamma Gabriella, la moglie Paola, i due figli Tommaso e Marcello e la sorella Nicoletta. Le esequie si terranno venerdì 29 alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ostiano.

