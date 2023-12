Leggi anche: 27 Dic 2023 Tra centrodestra e centrosinistra

si fa strada la lista antisistema

“Ad oggi lo storico partito del PSI non ha avuto nessun incontro ufficiale o ufficioso con rappresentanti di partiti o movimenti civici rispetto alle elezioni amministrative che si terranno nella prossima primavera”. Il segretario cittadino del Psi di Cremona, Diego Rufo, chiarisce la posizione del partito dopo l’uscita dell’articolo in cui si faceva riferimento ai lavori in corso per la costruzione di uno schieramento alternativo a centrodestra e centrosinistra a Cremona alle prossime elezioni comunali.

Una lista “antisistema” che partirebbe dai movimenti e comitati civici sorti in questi ultimi anni su temi quali ambiente e salute e che potrebbe trovare il consenso anche di forze politiche come il Movimento 5 Stelle e i partiti della sinistra, oltre che i socialisti, che ad esempio sul tema biometano si sono apertamente schierati con il Comitato di oppositori.

Ovvio che, proprio perchè partiti – come i Socialisti, o movimenti strutturati – come i 5 Stelle, prima di parlare di apparentamenti debbano fare passaggi formali che al momento non ci sono stati.

“Siamo lusingati di essere stati citati da Paola Tacchini rispetto ad una lista alternativa, evidentemente viene così riconosciuta la capacità dei socialisti di essere ancora oggi necessari e vitali alle politiche di questa città, come lo siamo stati nel passato per ogni progresso nell’evoluzione politica e sociale di Cremona”.

“Per le comunali del 2024 – continua Rufo – stiamo delineando proposte valide che proporremo a tutti coloro che possano e vogliano agire per migliorare le condizioni attuali della nostra città. Gli Stati Generali del Socialismo Cremonese che sono stati indetti, rappresenteranno un punto di inizio per una nuova fase programmatica e per delineare un percorso con chi avrà volontà di confrontarsi e di parlarci con spirito costruttivo e non di chiusura. Saremo sempre disponibili verso ogni iniziativa che guardi al concreto piuttosto che in difesa di vecchi ideologismi e prese di posizione non utili al benessere comune”.

“Restiamo aperti al confronto con qualsiasi interlocutore ritenga di condividere e dare voce ai valori socialisti che da 130 anni rappresentiamo: lavoro, diritti, sicurezza, terzo settore, sanità, trasporti, scuola, casa e ambiente.

Alle prossime elezioni comunali i socialisti ci saranno, ma saranno i socialisti che rappresento a decidere in quali modalità e con chi competere”, aggiunge ancora Rufo.

Dopo essersi ufficialmente ricostituito lo scorso aprile, eleggendo come segretario, all’unanimità Alberto Gigliotti di Crema, alla presenza del segretario regionale del PSI Lorenzo Cinquepalmi, Il Psi cremonese oggi lavora con i propri referenti territoriali per irrobustire il Partito e il legame tra i dirigenti e il territorio.

“Molte cose sono cambiate in questi mesi e molte altre sono destinate a cambiare”, aggiunge Rufo, “con i compagni che mi hanno dato mandato di segretario cittadino, abbiamo riaperto la sezione del Partito Socialista Italiano che fa capo al Segretario Nazionale Enzo Maraio, con sede presso l’Osteria del Tempo Perso ed eletto gli organi statutari di cui Daniele Carotti e Tino Boccasasso sono rispettivamente Presidente e Tesoriere, oltre agli altri membri del direttivo”. gbiagi

© Riproduzione riservata