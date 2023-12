Acquaroli “Per le Marche il 2023 è stato un anno importante”

ANCONA (ITALPRESS) – “Il 2023 è stato un anno importante. Con tanti progetti che hanno preso corpo e agli obiettivi in via di raggiungimento. Penso alle infrastrutture, alla programmazione europea a cui avevamo lavorato nei due anni precedenti e che quest’anno è partita con mezzo miliardo di bandi erogati. Penso alle potenzialità messe nel cercare di velocizzare la ricostruzione, alle risposte per l’alluvione del 2022”. Lo ha detto il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli a margine della conferenza di fine anno, parlando di quanto fatto nel corso del 2023.

tvi/gtr

(Fonte video: Regione Marche)

© Riproduzione riservata