Tante le notizie che ci hanno accompagnato in questo 2023, ecco quelle che sono state più visualizzate da voi lettori, con qualche sorpresa.

1. Sul gradino più alto del podio c’è l’articolo sul secondo ricovero nel giro di poco tempo subito da Fedez. Era il 2 ottobre e il rapper era stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per un nuovo episodio di sanguinamento da ulcere che aveva reso necessaria una nuova trasfusione. Accanto a lui la moglie Chiara Ferragni. “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio!” aveva scritto Fedez sui social.

2. L’aggressione in Galleria 25 Aprile ai danni di una coppia di cremonesi è stata la seconda notizia più visualizzata. Uno sconosciuto, poi identificato in un cittadino italiano di origini sudamericane di 35 anni, ha colpito l’uomo – un 63enne impiegato del Comune di Cremona, – con un pugno, mentre la donna, 62 anni, è stata spintonata finendo contro la vetrina di un negozio. Nessuna ferita grave, ma tanta paura. Si è poi scoperto che l’aggressore, che sfrecciava in bicicletta dove non avrebbe potuto, aveva reagito in questo modo violento a seguito di uno scontro verbale con il 63enne.

3. Il caso della badante ucraina nominata erede universale da parte di una 93enne di Torre de Picenardi, sua assistita, è stato la terza notizia più letta dell’anno. Un fatto di cronaca giudiziaria che vede coinvolta la badante e anche il marito di lei, italiano, accusati di circonvenzione di incapace dai tre cugini della anziana signora, deceduta nel 2019, vedova e senza figli. Il 22 novembre è giunta la sentenza di primo grado che ha accolto la tesi dei parenti. Badante e marito sono stati condannati a tre anni e 500 euro di multa ciascuno.

4. La quarta notizia più visualizzata è anche la più recente in ordine di tempo: riguarda la commemorazione, il 14 dicembre nella chiesa parrocchiale di Bonemerse, di Rossella Cominotti, la parrucchiera uccisa due giorni prima dell’Immacolata dal marito Alfredo Zenucchi con il quale aveva da poco aperto l’edicola del paese alle porte di Cremona. Il rosario recitato in sua memoria ha visto una discreta partecipazione di persone, considerati i pochi mesi nei quali la coppia aveva lavorato lì, ma soprattutto la presenza della zia Francesca. “Eravamo d’accordo che sarei venuta a trovarla prima di Natale”, le sue malinconiche parole al termine della celebrazione.

5. “Dal 2024 stop alla coltivazione di grano in pianura Padana”: l’ottemperanza alla nuova Pac mette in forte difficoltà anche gli agricoltori cremonesi. Lo spiega Cesare Soldi, presidente della Libera associazione agricoltori, nell’intervista pubblicata il 16 ottobre.

6. “Lo spettacolo della natrice”: il 23 di giugno suscita grande curiosità il video realizzato da Fabio Ravasi in zona Sales, alle 5 del mattino, è stato pubblicato su Facebook dalla pagina del Circolo Motonautico Cremona. Tra il poetico e l’inquietante per chi non conosce questi animali, ritrae una biscia d’acqua più nota come “natrice”, riconoscibile dal colore diverso attorno al collo.

Le immagini ritraggono un esemplare particolarmente grande se si considera che in media queste bisce arrivano a circa un metro e mezzo di lunghezza. La loro unica difesa è la produzione di un fluido dall’odore particolarmente sgradevole. Chi frequenta il Po è abituato a questi avvistamenti: solitamente le bisce d’acqua si trovano sulle rive, alla ricerca di topolini, insetti , tritoni e piccoli pesci.

7. Il 12 settembre tragico incidente d’auto lungo la tangenzialina che congiunge il casello di San Felice a Bosco ex Parmigiano. La Fiat Punto condotta da Federico Baini, 39 anni, agente immobiliare, si scontra con un mezzo Linea Gestioni/A2A e muore sul colpo.

8. Un altro incidente mortale è stato tra i 10 articoli più visualizzati dell’anno, quello avvenuto il 3 aprile sulla curva tangenziale – Via Bergamo. A perdere la vita, Gianpaolo Bedeschi, 62 anni conosciutissimo e stimato professore di matematica all’Itis Torriani. Era in bicicletta e stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa al centro centro commerciale poco distante. E’ stato travolto da un mezzo pesante.

9. La nona notizia più letta è del 17 maggio. “Piove, ma il Po è in discesa”, con il commento del consigliere regionale Matteo Piloni: “Urge cambiare radicalmente l’approccio alla gestione dell’acqua, se continueremo a vederla come una questione di emergenza, le misure non saranno mai tempestive e i danni sempre più elevati.

Serve un approccio strutturale basato sulla prevenzione, a cominciare da un uso razionale e sobrio della risorsa idrica nell’immediato, partendo contemporaneamente con investimenti e progettazione di infrastrutture per soluzioni più strutturate per il medio termine”

10. Decima notizia dell’anno è stata quella relativa alla morte prematura di Massimo Puerari, il 12 giugno, punto di riferimento per chi è nato e cresciuto nel Quartiere Po. Storico allenatore del Corona Calcio e del Corona Volley, con il suo impegno e la sua passione, ha allenato centinaia di bambini nella parrocchia di Cristo Re, oltre che insegnante di educazione fisica molto apprezzato, in diverse scuole cittadine, tra cui Beata Vergine, liceo Vida e Itis Torriani. gbiagi

© Riproduzione riservata