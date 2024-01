Nell’ambito dei servizi straordinari da parte della Compagnia di Cremona disposti nel periodo di fine anno, questa mattina (3 gennaio) i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti, su richiesta di un cittadino, in via Persico, dove è stato rinvenuto, inesploso, un ordigno artigianale, verosimilmente una “bomba carta”, posto sul marciapiede ai margini della pubblica via.

I militari hanno delimitato, mettendo in sicurezza, l’area interessata presidiandola, in attesa dell’intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Milano per la rimozione e la bonifica, autorizzati dalla Prefettura di Cremona debitamente informata.

Gli artificieri, al termine delle operazioni di rimozione hanno eseguito, in terreno isolato, il brillamento dell’ordigno artigianale, rinvenuto e rimosso da via Persico.

Le operazioni si sono svolte in una cornice di sicurezza garantita dall’impiego di due pattuglie dei Carabinieri della Sezione Radiomobile.

