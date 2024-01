Si è spenta nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio la professoressa Carla Bignami. Aveva 77 anni e aveva trascorso tantissimi anni ad insegnare disegno e storia dell’arte al liceo scientifico Aselli di Cremona. Carla Bignami era amatissima dai suoi alunni e per molti di loro è stata un punto di riferimento durante il percorso di crescita, dal punto di vista scolastico e umano. La professoressa Bignami è stata una del gruppo di fondatori dell’Associazione “Gli ex dell’Aselli”, nata nel 2005. La presidente dell’Associazione Clara Vailati ricorda così la prof. Bignami: “Carla coltivava tanti interessi, era un amante del bello e dell’arte moderna. Sapeva organizzare alla perfezione le mostre che venivano organizzate al liceo. Dopo aver fatto parte del gruppo di fondatori de “Gli ex dell’Aselli”, è stata anima del consiglio direttivo. In queste ore mi stanno chiamando in tanti per ricordarla, anche tanti ex alunni, che mi confermano come Carla sia stata per loro un punto di riferimento durante gli anni di studio al liceo”.

m.m.

