Archiviata l’avventura in Coppa Italia e smaltita la delusione per l’eliminazione maturata nel finale contro la Roma dopo essere stata in vantaggio, la Cremonese si gode qualche giorno di riposo.

La nuova settimana porterà infatti alla ripresa del campionato di Serie B: i grigiorossi saranno impegnati domenica 14 gennaio allo Zini contro il Cosenza, battuto 2-1 all’andata in quella che è stata la prima vittoria di Giovanni Stroppa sulla panchina della Cremo.

Il ko di Palermo, nell’ultimo turno di andata, ha fatto sì che i siciliani agganciassero i grigiroossi al quinto posto in classifica a quota 32 punti. Curiosamente, anche nell’anno della promozione, la Cremonese – allora allenata da Pecchia – terminò la prima metà del campionato nella stessa posizione.

Rispetto a due stagioni fa, però, la Cremonese di oggi ha raccolto tre punti in meno (frutto di un successo in meno), e si trova a -9 dalla vetta, a dispetto delle tre lunghezze che la separavano allora dal Pisa capolista.

Anche la distanza dalla promozione diretta è maggiore (-3 attualmente, -2 allora), mentre il rendimento in termini di gol è rimasto sostanzialmente invariato (29 gol fatti e 17 subiti nel 2021/22, 28 realizzati e 16 concessi in questa stagione).

La Cremonese, in ogni caso, ha cambiato rotta con l’arrivo di Stroppa e si prepara ad un girone di ritorno da protagonista. I grigiorossi, infatti, sono ancora ampiamente in corsa per ottenere la promozione diretta. A partire dall’impegno contro il Cosenza quando sarà importante ripartire con il piede giusto.

