Alberto Faliva, architetto cremonese amante dei gatti, ha fatto una donazione all’Apac, (Associazione Protezione Animali Cremona), che gestisce la colonia felina della città. Amante dei gatti e degli animali in generale, ha donato due tende, all’interno delle quali sono state posizionate le cucce e i punti cibo per gli animali.

“Ho pensato con questo gesto di riparare i gatti dal freddo e dalle piogge in questa fase transitoria – ha commentato Faliva – un tentativo di aiuto piccolo rispetto a quanto fanno i volontari quotidianamente”. Piccoli gesti di attenzione erano già stati compiuti in passato da Alberto Faliva. “Ogni anno regalo delle cucce proprio per il loro benessere, ma in questo contesto non sarebbero servite, allora ho pensato di regalare queste due tende”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata